Megszólalt a mellbimbó botránnyal kapcsolatban Demcsák Zsuzsa

Elstartolt a TV2 nagy sikerű műsora, a Farm VIP 3. évada, de az eddigi két rész alatt nehéz volt a celebversenyzők játékára fókuszálni. Van egy olyan tényező, ami miatt szinte képtelenség követni az eseményeket.

Ez nem más, mint Demcsák Zsuzsa formás alakja, vonzereje és mellbimbója, amit lehetetlen figyelmen kívül hagyni. A műsorvezető már az évad első adásában dögös ruhát vett fel, amin teljesen átütött a mellbimbója. Vélhetően egy hűvös szellőnek volt köszönhető a kissé zavarba ejtő, ám sokak számára mégis örömteli élmény. Egy biztos, a második adásban is folytatódott a tendencia, sőt fokozódott a vizuális élmény, hiszen még az eső is eleredt a forgatás alatt. Zsuzsa mellbimbói még inkább kirajzolódtak a feszes trikója alatt, ha akarta volna sem tudta volna eltakarni. De vajon el kéne?

Illik vagy nem illik melltartó nélkül kamerák elé állni ?

Ahogy az lenni szokott, az adás után rögtön elárasztották a mellbimbós Demcsák-képek az internetet, de csak kevesen kritizálták. Többségében még a hölgy kommentelők is egyetértettek abban, hogy 2022-ben már nem kell megrökönyödni azon, ha egy nő nem visel melltartót. Főleg, ha nyáron teszi ezt egy erdő közepén, sőt, szerintük inkább tűnne mesterkéltnek, ha Zsuzsa egy szivacsos melltartóban feszengene a természet lágy ölén. A Bors megkereste a műsorvezetőt, hogy megtudjuk, mit szól ahhoz, hogy a bájait csodálja a fél ország esténként a képernyő előtt. Nem lepődött meg a kérdésen, igazán praktikus választ adott. „A Farm VIP című műsor forgatásai során abszolút szabad kezet adok a produkció sytlistjának, Kazal Vikinek, aki adásról adásra szebbnél szebb szetteket állít össze számomra, a műsor tematikájához illeszkedve. Mivel egész nap nagy hőségben dolgoztunk, így nem meglepő módon a lazább, nyári viseletek kerültek előtérbe” - mondta Demcsák Zsuzsa, aki láthatóan szintén a kényelem oldaláról közelítette meg a mellbimbó kérdést. Nos, mivel a Farm VIP 3. évadának összes epizódját nyáron forgatták, szinte garantált, hogy Zsuzsa minden adásban dögös lesz. Ez pedig még egy ok lehet arra, hogy a nézők továbbra is figyelmesen kövessék a műsort.

Egyre többet mutat magából Demcsák Zsuzsa

Már nyáron sokan kiszúrták a közösségi-oldalakon, hogy a csinos műsorvezető többet enged a szemnek. A korábban megszokotthoz képest is, több bikinis fotót posztolt és láthatóan büszke az alakjára. Nem csoda, hiszen a 44 éves anyuka egy ideje már tudatosan foglalkozik a testével. Miután a Covid-fertőzés ráhúzódott az ízületeire, kénytelen volt a futás helyett más mozgásformát keresni. Az edzőjével konzultálva elkezdett egy programot, amelynek az volt a célja, hogy megerősítsék a tartóizmokat, ami láthatóan jól sikerült.