MC Hawer: Molnár Guszti átvette tőlem a stafétát, most ő lett az ország alkoholistája

MC Hawer aggódik Molnár Gusztávért, aki jelenleg is az elvonón tartózkodik. Romba dőlt a magánélete, derékba tört a karrierje és az otthonát is elvesztette az alkoholizmus miatt.

– Sokan sajnálják azokat az embereket, akik utcára kerülnek, mert azt hiszik, olyan sorscsapás érte őket, ami miatt elkezdtek inni, pedig ez éppen fordítva van. Az ital miatt vesztenek el mindent. Megbízhatatlanná válnak, elveszítik a munkájukat, elfordulnak tőlük a barátok, a család és a feleség is, mert hiszen melyik nő vágyik arra, hogy egy alkoholtól bűzlő ember feküdjön mellé? – tette fel a költő kérdést MC Hawer, aki úgy érzi, már élete végéig magán viseli azt a bélyeget, amit az alkoholizmusa miatt nyomtak rá.

– A mai napig megkapom, hogy alkoholista vagyok, pedig lassan tíz éve annak, hogy nem iszom. Guszti átvette tőlem a stafétabotot, most ő lett az ország alkoholistája. Sokan azt hiszik, egyik napról a másikra válik valaki függővé, de az igazság az, hogy 15-20 év mire azt érzi a szervezet, hogy már nem tud meglenni nélküle. Leépíti az idegrendszert, én is tapasztaltam anno, hogy rendkívül ingerült vagyok. Valószínűleg nála is ez volt a helyzet, ami odáig vezetett, hogy gyermekbántalmazással vádolták meg – magyarázta a rapper, aki azt a tévhitet is eloszlatta, miszerint a színésznek elég motivációt adhat a gondolat, hogy egy nap újra láthatja a gyermekét.

– Ilyenkor egyfajta mámorban él az ember, semmi és senki nem fontos a számára. Én sem foglalkoztam a gyerekeimmel, hiába kérleltek, hogy hagyjam abba, nem érdekelt. Ha neki nincs munkája, családja, jövőképe, akkor már csak bánatában is tovább iszik, mert nem tudja feldolgozni a sok traumák, amik pont azért érik, mert piázik…

– vélekedett MC Hawer, aki szerint addig nem tud komoly változásokat elérni, amíg nem történik vele valami baj.

– Mindaddig nem fogja komolyan venni, amíg komoly fizikai következményei nem lesznek. Én például az utolsó 2 hétben megállás nélkül öklendeztem és hánytam, emiatt nem is ettem, viszont akkor epe jött. Ez annyira legyengített, hogy nem volt más választásom. Tudatosítanom kellett, hogy vagy meghalok pár héten belül vagy komolyan veszem és elvonóra megyek. Ez a pont még nem jött el Gusztinál.

A rapper elmondta, hogy mielőtt leszokott volna az ivásról, volt egy gondolat, ami őt és a vele egy cipőben járókat nem hagyja nyugodni:

Mi lesz, ha nem ihatok többet?

– Ez egy örök félelem, gyakran eszünkbe jut az elején, amikor le akarjuk tenni. Aztán a józanság természetessé válik, ahogy az is, hogy nem csak a pia az, ami hozzátartozik az életünkhöz, hanem ennél sokkal több dolog van, amiért érdemes élni. Bízom benne, hogy Guszti is megtalálja, színészként a hivatásába tud menekülni.