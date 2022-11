Hatalmas sikerrel lépett fel Torontóban Mága Zoltán

Ismét nagy sikerű koncertet adott Mága Zoltán Torontóban, melyről Facebook-oldalán számolt be.

– Már számos alkalommal léptem fel az Egyesült Államokban és Kanadában is. Torontóban legutóbb 2019-ben a Roy Thomson Hall-ban adtunk teltházas koncertet. Mindig felemelő érzés Kanadában játszani, mert ezáltal személyesen tapasztalhatom meg, hogy mennyire fontos a tengerentúli magyar közösségeknek is a hazaszeretet. Most sem volt ez másképp. A közönségből többen magyar, székely népviseletben érkeztek és meghatódva énekelték el közösen a Kossuth nótát – írta, hozzátéve: a koncert után, melynek díszvendége Novák Katalin köztársasági elnök volt, számtalan felkérést kapott, és ígéretet is tett, hogy visszatér majd jövőre a kontinensre. Sőt: a turné bevételéből a rászoruló magyar gyermekeket tervezi támogatni!