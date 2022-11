Így segíti a TV2 a lesérült Bari Laci produkcióját

Elég volt egy rossz mozdulat és megtörtént a baj. Bari Laci közel két hete az egyik táncpróbán lépett rosszul, majd egy hatalmas reccsenés után a földre rogyott.

Bari Laci egy óvatlan pillanatban lesérült, azóta gipszben lép színpadra

Akkor, a stúdióba kiérkező mentősök kórházba szállították, ahol kiderült, szerencsére nem tört el a csontja, de kiment a térde, megnyúltak a szalagok, a bokája is bevérzett, kényszerpihenőre ítélte az orvos. Azóta a nézők is csak ülve láthatják a Sztárban sztár leszek! színpadán, de mindezt el is nézik neki, hiszen így is olyan tökéletes utánzásokat produkál, hogy nem hiányzik nekik a mozgás. Erre a legfőbb bizonyíték, hogy múltvasárnap ő lett a heti győztes. Az elmúlt két hétben, mondhatni szerencsés volt, sem Aretha Franklin, sem a Takács Nikolas előadása nem kívánt nagy táncot, de vajon hogyan tovább?

Bari Laci a sérülése ellenére nem adta fel a versenyt, eltökélten menetel a döntő felé, illetve csak szeretne.

– Az orvosi utasítás szerint legalább hat hétig kell hordanom a járógipszet, azután gyógytorna jön és még az is lehet, hogy meg kell műteni. Nem először történik ilyen baleset, így most még jobban megnyúltak a szalagok a térdemben.

Reméltem, hogy legalább egy produkció erejéig majd levehetem a merevítőt, de ebben már nem vagyok biztos

– mondta Laci, akinek ezen a héten Donna Summer bőrébe kell bújnia és minden bizonnyal zavarná, ha továbbra sem tudna mozogni a színpadon. Márpedig nem fog, maximum segítséggel. A produkció a Borsnak elárulta, milyen eszközökkel tudják megtámogatni Laci fellépését.

– Az biztos, hogy Laci nem fog lábra állni, mert nem lehet neki. Úgy találjuk ki ennek a produkciónak a koreográfiáját, hogy ne legyen teljesen statikus és a helyzethez képest mozogni tudjon a színpadon támogatjuk – tudtuk meg.