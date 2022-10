„Nincsen bizalmam senki felé” – Súlyos döntésre szánta el magát Berki Mazsi

Miután Kulcsár Edina terhessége miatt feladata a táncos show-műsort, Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi vette át a helyét a Dancing with the Starsban. Mazsit rengetegen bántották, amikor elvállalta a műsort, hiszen sokan vélték úgy, hogy nem heverte ki a gyászt férje után. Ez igaz is, azonban a szépséges Mazsinak a tánc segít a lelki felgyógyulásban is. A Tények stábjának most őszintén vallott arról, mit érez a dologgal kapcsolatban.

– Nagyon nehéz, mert szerettem volna a kislányommal otthon lenni főállású anyaként, de ez sajnos nem így történt. Hiszek a sorsban, a DWTS-t valamiért kaptam az élettől. Tudom, én egy fiús csaj vagyok, határozott mozdulatokkal, nekem nehéz gyengédnek és nőiesnek lennem – mesélte egy korábbi egy interjúban.

Mazsi elmondta, hogy nagyon kiszolgáltatottnak érzi az életét manapság, és sok támadást kap a magánélete miatt, így a mosolygós, nyitott személyiségéből sajnost úgy érzi, le kellett adnia.

Zárkózott lettem, és nincs bizalmam senki felé

– tette hozzá szomorúan Mazsi, de elmondta, hogy bizakodva néz a jövő felé, bár nincs olyan nap, mikor ne jutna eszébe férje, akit korán elveszített.