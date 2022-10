Könnyekig hatódott a színpadon Berki Mazsi

Ma este kezdődöt el a Dancing with the Stars harmadik szériája, melynek egyik versenyzője a mostanában a magánéletével a címlapokra kerülő Berki Mazsi. A gyászoló édesanya egy elképesztő tangóval mutatkozott be a parketten táncpartnerével, Bonyhádi Ferenccel.

Fotó: Nagy Zoltan

Krisztián halála után mélyponton volt az életem, kerestem valamit, amit eltereli a figyelmem, és ahol nem kell gondolkodni. Ez a műsor számomra most egy terápia, amivel a lelkemet és szívemet fogom gyógyítani. Nagyon nehéz új életet kezdeni. Hoztam egy döntést, hogy a magánéletem a jövőben soha többé nem fog kiteregetni.

- mondta el Mazsi a bemutatkozó videójában.

A zsűri szigorúan pontozta Berki Mazsiékat, de ők egyáltalán nem bánták. Mosollyal az arcukon hallgatták a kritikákat.

Fotó: Nagy Zoltan

Az élet ma zajlik, és mi döntjük el mikor lépünk tovább

- mondta el Facundo Arana, majd a többi zsűri is biztosította támogatását.

Fotó: Nagy Zoltan

Árpa Attila szerint Berki Mazsiék produkcióját Bonyhádi Ferenc vitte a hátán.