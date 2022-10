Két hölggyel gyakorol a Dancing with the Stars híressége

Sportolóhoz méltó módon folyamatosan készül táncpartnerével Tóth Katicával a szombaton kezdődő Dancing with the Stars-ra Somhegyi Krisztián.

– Folyamatosan gyakorlunk, úgy érzem jól haladunk. Persze mind a ketten izgulunk, nem csak nekem lesz újdonság a műsor. Katicának ez az első tévés szereplése – válaszolt nevetve lapunk érdeklődésére Krisztián, aki egyben bevallotta, hogy a latin táncokkal bajban van, ezért otthon is sokat gyakorolja a figurákat szerelmével, Viczián Viktóriával.

A szerelmem is nagyon sokat segített, hogy a latin táncoknál a csípőmozgást elsajátítsam. Azért is volt kihívás benne, mert nagyon nehezen adom át az érzelmeket. Pláne ilyen szenvedélyes táncnál, de bízok benne, hogy ez a sok felkészülés meghozta az eredményét

– vallotta be kendőzetlenül az exatlonos.

Somhegyi Krisztiánt nagyon meglepte, hogy mennyire megterhelő volt számára az első pár próba, annak ellenére, hogy remek kondícióban érzi magát.

– Katica igyekezett az koreográfiánál az erősségeimre építeni. A műugrásban is sok a forgás és tudni kell, hogy hol, merre mozog a testem, itt is azt vettem észre. Biztos vagyok benne, hogy ezt a tudásomat is tudom majd hasznosítani a műsor alatt – mesélte magabiztosan Krisztián.