Rubint Réka borzasztóan aggódik beteg barátjáért, kórházban látogatta meg őt

Rubint Réka nem rég meglátogatta beteg barátját, aki rendszeresen látogatja az óráit. Réka, amikor megtudta, hogy Zsani lebetegedett, rögtön küldött neki egy videó üzenetet és jobbulást kívánt neki. Később, a sok teendői mellett úgy szervezte az idejét, hogy személyesen is meg tudja látogatni tatabányai kórházban, így is támogatva a edző partnerét. Réka azt is leírja, hogy barátja szinten minden alkalommal részt vesz az egyik edzésén. Ezért már most nagyon várja, hogy újra egészségesen találkozhassanak és mielőbbi gyógyulást kívánt neki. Kommentelők közül is rengetegen írták, hogy hiányolják társukat.