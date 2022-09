Magyar rokona üzent III. Károly királynak

A néhai II. Erzsébet mindig is büszke volt arra, hogy a családfájában magyar felmenő is van, Rhédey Klaudia személyében. Az egyik magyar gróf szintén a Windsor uralkodóház ősanyjának leszármazottja. A két arisztokrata több alkalommal is találkozott már egymással, mivel a családi kötelék ápolása a protokoll részét képezi, ám szó sincs arról, hogy a látogatás kötelesség lenne, őfelsége és a gróf szívesen időznek egymás társaságában. A rokon a Borsnak mesélt a brit uralkodó kedvenc időtöltéséről, valamint megragadta az alkalmat, és a Borson keresztül üzent a most trónra került III. Károly királynak, akiről egy különleges fotó is előkerült.

