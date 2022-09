Hoppá! Jegygyűrűkkel a kezében jelent meg Bochkornál a gyönyörű nő - Fotó

Nem véletlenül a Bochkor az egyik leghallgatottabb reggeli ébresztő műsor évek óta hazánkban, mindig történnek váratlan dolgok. Most kedden is olyan kéréssel fordult hozzájuk egy hölgy élő adásban, amire még nem volt példa. A rádiózás istenei a Retro Rádió Szívesen+ Turnéján Székesfehérvárról szórakoztatták a műsor hallgatóit, a fiatal csinos hölgy élő adásban akarta megkérni párja kezét.

Fotó: Facebook/Bochkor

Ahogy a nevében is benne van, a Szívesen+ turné mindig nyújt valami extrát – írta Facebook posztjában a Bochkor. - Most éppen különleges pillanatoknak lehettünk tanúi itt Székesfehérváron, Ági ugyanis megkérte párja, Csaba kezét, aki azonnal igent is mondott (szerencsére, mert lett volna egy pár perc kínos adáscsend...)