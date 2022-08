Lesújtó hír érkezett: nem tudták megmenteni a kórházban a színésznő életét, meghalt

Ahogy arról a Bors is beszámolt, agyhártyagyulladást kapott és kómába esett Denise Dowse, a Bűbájos boszorkák sztárja. Most a testvére, Tracey Dowse jelentette be a hírt, hogy a színésznő 63 éves korában elhunyt.

„Szeretném megragadni ezt a pillanatot, hogy megköszönjem barátainknak és családunknak a sok szeretetet és imát” – írta az Instagramon közzétett bejegyzésben. "Nagyon nehéz szívvel tájékoztatok mindenkit, hogy nővérem, Denise Dowse elment, hogy találkozzon családunkkal az örök életben" – tette hozzá a színész testvére, aki szerint Denise „a legcsodálatosabb nővér volt, egy tökéletes, illusztris színésznő, mentor és rendező”. „Ő volt a legjobb barátom és utolsó családtagom” – írta.

Számos sztár tisztelgett Dowse előtt, köztük Beverly Hills 90210 színésze, Ian Ziering – aki Steve Sanderst alakította –, aki így nyilatkozott: „Ez őrülten szívszorító. A Beverly Hills 90210-en eltöltött évek során a Denise-szel készült jeleneteimre mindig a legnagyobb tisztelettel fogok emlékezni, meghajolva a tehetsége és a csodálatos lelke előtt."