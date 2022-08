Feladta a küzdelmet: legyőzte a rák a népszerű színészt

Meghalt a Maffiózók színésze és Broadway-legenda, Robert "Bob" LuPone. A Tony-jelölt színész 3 éves hasnyálmirigyrák elleni küzdelem után halt meg 76 évesen.

"Félelem nélkül, nagy kíváncsisággal, jó humorral, határtalan szenvedéllyel és nagy szívvel élt. Nagyon és mindig hiányozni fog nekünk" - írta közleményében az MCC Színház.

Robert LuPone első rendes szerepe máris egy olyan alkotásban volt, amely kultfilm lett, ez volt az 1973-as Jézus Krisztus szupersztár, amelyben Jakab apostolt alakította. Olyan sorozatokban bukkant fel, mint az All My Children, a The Guiding Light, menedzsert alakított a Doors-filmben.

Láthatták a Szex és New York, az Esküdt ellenségek, a Nyughatatlan Jordan nézői. Az HBO klasszikusában, a Maffiózókban hat részben szerepelt, ő volt Dr. Bruce Cusamano. Utolsó tévés munkája a Különleges ügyosztály című sorozatban volt, három epizódban dolgozott.