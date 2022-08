Azahriah megcsalt barátnője már a klipjében is szerepel

Azahriah és barátnője már a szexvideós botrány kirobbanása előtt is féltve őrizte a kapcsolatát, azóta pedig még jobban ügyelnek arra, hogy a nyilvánosság kizárásával éljék a magánéletüket. Bár sokakban felmerült a kérdés, hogy Luna miért is bocsátotta meg az énekesnek, hogy a Szolnoki Palacsintafesztiválon a toitoi-wc mögött megcsalta az egyik rajongójával, valószínűleg erre sosem kapunk választ.

Fotó: Facebook/Azahriah

Az viszont biztos, hogy a szerelmesek között ismét teljes az összhang, legutóbb Olaszországban romantikáztak, most pedig Luna szerepet vállalt Azahriah legújabb klipjében is. A lány egyik követője meg is kérdezte, hogy miért vállalta el a szereplést, hiszen korábban kijelentette, hogy nem akarja kapcsolatát a nyilvánosság elé tárni.

A klip nem a kapcsolatunk, nem a magánéletünk, hanem egy mesterséges környezetben szereplés

- válaszolta röviden és tömören Luna az Instagram-oldalán.

(Ripost)