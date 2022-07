Megdöbbentő vallomás: Egy szörnyű tragédia miatt lett híres énekesnő Baby Gabi

1996-tól 2000-ig a Baby Sisters volt a legsikeresebb magyar lánycsapat. Egyik énekesnője, Szlenár Gabriella, azaz Baby Gabi egyáltalán nem él visszavonultan, most is énekel, habár amióta hat éve anya lett, nincs annyi ideje a zenére, mint korábban. A sikeres lánycsapat egyik pillanatról a másikra húzta be a kéziféket 2000-ben, és Gabi most azt is elmeséli Palik Lászlónak, milyen út vezetett eddig.

– 18 évesen, érettségiző lányként vetettem bele magam a színpad világába, és 19 évesen halt meg édesanyám. Ekkor még csak tinilány voltam, anyu meg csak 55 éves. Nagyon korai volt, nekem tudtam elengedni – mondta szívfájdító történetének részleteit Gabi, és azt is hozzátette, hogy a gyásztól pánikbeteg lett, sokszor a színpadra nem volt képes felállni. Ekkor gyógyszereket kapott, de a fájdalma gyökerét továbbra sem gyógyította meg.

Hat évig éltem együtt pánikbetegségben és depresszióban. Anyut nem tudtam elengedni egyszerűen, mert túl korán ment el. Tavaly az édesapám is elment, de ezt jobban tudtam kezelni már – mesélte elcsukló hangon az énekesnő.

Sokáig nem tudta elengedni édesanyját Gabi Fotó: Palikék Világa

Gabi szólóénekesnői karrierje a Baby Sisters után is folytatódott, s hamarosan jöttek az ikrek, akiket férjével már terveztek.

– Először megijedtem, hogy fogunk elférni? Negyven négyzetméteres kis lakásunk van, másodikon lakunk, a babakocsit hová teszem? – záporoztak a kérdések Gabi fejében, azonban párjával együtt nagyon jól vették az akadályokat, és az énekesnő hamar vissza tudott térni a munka világába is. Egy biofodrászatot üzemeltetett ezidő alatt, azonban a gyerekek miatt sokszor nem tudta magát utolérni, így már nem csinálja, de akkori párjával, és üzlettársával még mindig nagyon jóban vannak.

Olyannyira, hogy mi együtt járunk minden évben nyaralni is!

– vallotta be Baby Gabi a Palikék Világában.

Edinka egész fiatalkorában Baby Sisters rajongó volt, Gabit ezért a zenekar esetleges összeállásáról is kérdezte.

Nem állunk össze többé. A csúcson kell abbahagyni, és mi így tettünk. Én véletlenül kerültem a bandába, mert képzeljétek, a harmadik tagnak volt egy súlyos autóbalesete, de a dalok már készen álltak... Kellett egy új lány, és véletlenül megtalált a management, így lettem én Baby Gabi! – mesélt őszintén Paliknak Gabi a kezdetekről, de hozzá tette, hogy nagy szerencséje volt, hogy 18 évesen országosan elismert csapat tagja lett hirtelen. 1996-ban lettek elsöprően népszerűek a Baby lányok, és ebben az évben érettségizett le Gabi is.

– Az érettségiről már tévéfelvételre, aztán koncertre mentünk. Elképesztően húzós volt, az utolsó évet végigaludtam a suliban – nevetgélt akkori önmagán Gabi, de kedves nosztalgiával emlékszik vissza évekre az évekre.