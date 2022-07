Fehérneműben mutatta meg magát a szülés után Kocsis Korinna

A műsorvezető a közösségi oldalán osztott meg egy fotót arról, hogyan változott a teste az elmúlt hetekben. A várandóssága utolsó szakaszában és a gyermekágyi időszak hatodik hetében készített két képet összehasonlítva jól látszik, milyen gyors ütemben nyeri vissza régi alakját. Az édesanyák elhalmozták gratulációkkal, az egyik hozzászóló szerint viszont sok kismama irigykedve nézi, hogy máris milyen csinos, főleg, hogy nem diétázik és a szoptatás miatt többet eszik, mint korábban.

– A genetika biztosan befolyásolja ezt, illetve a várandósság alatt egészségesen táplálkoztam és mozogtam – kezdte a Borsnak Korinna, aki elárulta, hogy érzi most magát. – Minden rendben van, bár még nem állt be az alvásritmus, ezért most még elég húzósak az éjszakák. Napközben általában nem szoktam lepihenni, amikor a pici elalszik, de lehet, hogy most kivételt teszek. Éjszaka talán 1-, maximum 2 órát aludtam – árulta el Korinna, aki nemrég átesett a hathetes kontrollon.

– Úgy tűnik, minden visszarendeződött a császármetszés után, ezért óvatosan visszatérhetek az edzéshez. Főleg, ha az ember alszik pár órát – kettőnél többet – akkor van is hozzá kedv – tette hozzá nevetve, a gyönyörű kismama, aki idővel szeretné bevonni a kisfiát a baba-mama tornába.

Korinna érthető módon fizikailag fáradt, ám lelkileg jól van, ahogy mondja, szerencsére nem tapasztalta meg a gyermekágyi depressziót és hangulatingadozásai sem voltak. Annak ellenére sem, hogy az életében az első helyen áll a pici, ezért mégkevés időt tud magára fordítani.

– Ő van a fókuszban, ezért úgymond kevésbé foglalkozom magammal. Amikor a pici alszik, gyorsan főzök valamit, válaszolok pár e-mailre, vagy a háztartással foglalkozom. Volt egy-két alkalom, amikor el kellett mennem és anyukám besegített. Nekem már egy gyors bevásárlás is jó program tud lenni – mosolygott, akinek persze közben folyton a baba körül forognak a gondolatai.