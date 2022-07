"A piócák takarodjanak az életemből" - Curtis teljesen kikelt magából

Curtis ismét nyilatkozott az Instagram-oldalán. A rapper újabb ellenséget talált, hogy ki ellen szólaljon fel.

Emberek, akik ilyeneket írnak, hogy "erős vagy" meg "le fogod tudni tenni", pont ugyan olyanok, mint azok az emberek, akik tönkre akarnak tenni éppen! Csak a piócák végre takarodjanak az életemből

– írta kommentjében Attila, aki talán már nincs is tisztában azzal, hogy ki az igazi ellensége. Posztjai alatt hatalmas hullámokban jelennek meg a pozitivitást sugárzó, támogató üzenetek, emojik, de Curtisnek ez nem feltétlenül segít. Számára ez már talán inkább támadás, mint jóakarat.

Curtis Majkával közösen Villányban adott volna koncertet péntek este, de a buli helyszínére nélküle érkeztek meg. Eleinte Majka nem adott egyértelmű választ a rapper hiányára, de később kiderült, újra megtörtént, amitől mindenki félt. Attilát ismét maga alá gyűrte a függőséggel történő örökös viaskodás, és ez Majkát komoly lépésre késztette.

Majka és Curtis a 2018-as balhés szétválásuk után egyességet kötöttek: Majoros nem kérdez rá Attilánál, hogyan áll a leszokással addig, amíg Curtis minden zenekari próbán és fellépésen bevethető állapotban jelenik meg. Azonban, ha akár csak egyszer is megteszi azt, hogy cserben hagyja őket, a kettejük közös útjának vége szakad.

Sajnos ez szemmel láthatóan be is következett, Majka pedig Instagramon mondta el, hogy egy korszak lezárul, itt a vége a közös buliknak. Soraiból az is kiolvasható, hogy ők mindent megtettek, de csak annak lehet segíteni változni, aki ténylegesen változni akar.