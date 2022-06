Szorcsik Viki: Nem tudom elképzelni magam három gyerek anyjaként, én annál önzőbb vagyok

Szorcsik Viki 43 éves, de az élete úgy alakult, hogy még nem alapított családot. Palik László, Hová tűnt? című műsorában mesélt élete ezen részéről.

– Ha most el akarom kezdeni a családalapítást, akkor is eltelik egy év minimum – ha mondjuk most teherbe esnék –, és ha megszülném a babát, akkor 44 éves leszek, akkor 60 évesen mennék érte az értettségi bankettre. Ezt nem látom már. Soha nem voltam nagy családalapító, és ebben a szellemben élő típus. Eddig mindig elvoltam valakivel, amíg közösen jól éreztük magunkat, de nagy terveim senkivel nem alakultak ki. Itt a gyűrű, és szeretném, hogy húzzuk fel az esküvői ruhát. Nem tudom, valahogy az ember irányítgatja a sorsát, és szerintem föntről sem pakolgatnak rám olyan dolgot, ami nem nekem való – árulta el a Jóban Rosszban sorozat egykori sztárja.

Mindezt annak ellenére mondja Viki, hogy egy klasszikus nagy családból jött, ahol két testvérével nőtt fel.

Nem tudnám elképzelni, hogy három gyermeket neveljek. Ennél – bármennyire is rosszul hangzik – én önzőbb vagyok. Nem tudok olyan figyelmet adni mind a háromnak, hogy elégedett legyek. Ez is talán a maximalizmusomból fakad. És ha nem tudnék mindenkinek egyenlő figyelmet adni, akkor a fejemben már nem úgy kattognának a dolgok, és megborulna valami. Az anyukámat és az apukámat nagyon becsülöm, mert ők ránk tették fel az életünket. Én ezzel ráadásul el is késtem, mert anyukám 19 éves volt, amikor a nővéremet szülte – mesélte, majd hozzátette, az élet ezt is alakítani fogja.

– Most kitolódik minden, lehet, hogy fogok szülni egy gyermeket, de nem ez az elsődleges cél. Megtaláltam a saját világomat, és nem gondolom, hogy ezért engem meg kell bélyegezni, vagy kevesebbnek kell tituálni – mondta Viki.

A színésznő a beszélgetés folytán mesélt arról is, nem szereplője a bulvárnak és tudatosan óvja a magánéletét. Szakmailag nagyon is aktív, jelenleg is színházban játszik.