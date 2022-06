Tangában villantotta meg formás popsiját Horváth Gréta – fotó

Horváth Gréta szerelmével utazott el a Balatonhoz, ahol nem elég, hogy fantasztikusakat ettek-ittak, de még strandolásra is szakítottak időt. A csinos édesanya ezen a hétvégén egy januári fogadalmát is beváltotta: méghozzá azt, hogy

habár nem szereti a mély vizet, hajlandó feszegetni a határait, és mindent meg fog tenni, hogy céljait valóra váltsa.

Gréta korábbi posztjában megígérte, hogy sok új dolgot fog idén kipróbálni, amelyek közül most a SUP deszkán való lovaglást pipálhatta ki a listáján, erről pedig fotót is posztolt. Hatalmas szerencsénkre bikiniben pózolt a kamerának Gréta, aki még formás popsiját is megmutatta a fürdőruha tangás alsórészével.