A legenda fia most közölte: Édesapám feladta a harcot!

Fia erősítette meg a hírt, hogy hosszú betegség után hétfőn elhunyt a Fleetwood Mac billentyűse, Brett Tuggle. Matt a People magazinnak elmondta, hogy végig a legenda mellett voltak és támogatták a betegsége alatt. Végül a családja körében tért örök nyugovóra. Hozzátette, egy nagyon jó édesapa volt, akinek a zene volt a másik nagy szerelme. Brett tagja volt a Steppenwolf és a The David Lee Roth Band nevű zenekaroknak is, és olyan slágereket játszott, mint a Born to be Wild.