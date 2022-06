Elképesztő élmény volt! – interjút adott az America's Got Talent magyar versenyzője

Ahogy arról lapunk elsőként beszámolt, újabb magyar sikernek örülhetünk a tengerentúlon: Bérczes Christine Elisabeth és kutyája, a hatéves ausztrál juhász, Meredith négy igent kapott az America's Got Talent tehetségkutatójában. A Bors most telefonon érte utol a trénert, aki elmesélte, milyen élményekkel gazdagodott a válogató során.

Fotó: America's Got Talent

Meredith-nek nem idegenek ezek a szituációk, már több nemzetközi versenyen is részt vettünk, arról nem is beszélve, hogy mennyire imádja, ha közönség előtt szerepelhet. Ennek apropóján jött az ötlet, hogy akkor induljunk az America's Got Talentben – kezdte a Borsnak Christine, megjegyezve: kutyája sokkal jobban bírta a hosszú utazást és az időeltolódást, mint ő.

" Meredith mindenhez hozzá van szoktatva, így az utazás sem jelentett problémát. Első hallásra tűnik csak furcsának, de egyébként a kutyám sokkal jobban bírta az egész repülőutat, mint én. Nekem borzasztó volt, jetlagem volt, szenvedtem, ráadásul Meredith-nek sokkal nagyobb volt a helye is" – mesélte a kutyatenyésztő, aki óriási sikert aratott kedvencével. A zsűri is állva tapsolt.

Fotó: America's Got Talent



Elképesztő élmény volt!

– Hiába fordultunk meg már rengeteg versenyen, ez mégis más volt. Milliók láthatták a produkciónkat a tv-ben, és ez óriási büszkeséggel tölt el. Arról nem is beszélve, hogy milyen csodás emberekkel voltunk körülvéve. Heidi Klumnak például nagyon örültem, hiszen gyerekkoromban őt néztük a tv-ben, mondhatni rajta nőttem fel. Pozitív csalódás volt még Sofia Vergara is, jól esett, amit a produkcióról mondott. De összességében mindenkiről ezt mondhatom el. Nagyon bízunk benne, hogy bejutunk az élő showba, de ez még a jövő zenéje! Egyelőre annak örülünk most, hogy színpadra állhattunk az America's Got Talentben, és szerettek minket a nézők és a zsűri is! – tette hozzá Christine.