Csupa öröm mellette az élet! – megmutatta hatodik gyermekét a magyar énekes

Már 3 hónapos Czutor Franciska, és mindenki kíváncsi arra, hogy a hatszoros apuka és háromszoros anyuka hogyan érzi magát a bőrében, fizikailag és lelkileg is. Ám Zsani kiábrándította a tökéletes alak híveit, azt mondja, nem aggódik a terhesség során felszedett kilók miatt, pedig fiaival sem hízott annyit, mint most, harmadszorra.

Hogy mennyit szedtem fel, azt most nem fogom elmondani. Van az a vicc, amikor megkérdezik a nőtől, hogy hány éves? Ne haragudjon, én ezt nem mondom el. És hány kiló? Jó, 32 éves vagyok. Tehát én most itt tartok. De lehagytam Zolit, maradjunk annyiban – vallotta be a Fókusznak Czutor-Kilián Zsanett. Zsani úgy gondolja, most is visszakapja majd az alakját, diétázni pedig nem fog – hiába zavarja, amit a tükörben lát –, hiszen a kislánya egészsége mindennél fontosabb a számára.

A boldogságuk most felhőtlen, ami Zolinak köszönhető, hogy egyetlen megállapodást kötött kislányával, még születése előtt, nevezetesen, hogy hagyja szüleit aludni éjszaka, jól alvó bébi lesz.

Jól megy idáig minden, eddig úgy tűnik, hogy szófogadó. Mivel hagy bennünket aludni, csupa öröm mellette az élet – mondta a nagyon boldog és büszke apuka.