Agyvérzést kapott Harry herceg apósa

Súlyos agyvérzéssel szállították kórházba Harry herceg apósát, Thomas Markle-t. A 77 éves férfit mexikói otthonában érte a rosszullét, egyelőre kórházban ápolják.

Markle külön él feleségétől, Doriától, és azt tervezte, hogy az Egyesült Királyságba utazik a jövő heti jubileumi ünnepségsorozatra, amit II. Erzsébet királynő 70 éves uralkodására szerveznek. Thomas lánya, Samantha – Meghan húga – a DailyMailnek azt mondta, megbocsáthatatlan, ahogy testvére az apjával viselkedett az elmúlt években.

– Apám a kórházban lábadozik. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket. Apámnak nyugalomra és pihenésre van most szüksége – jelentette ki Samantha Meghan. A férfinek korábban is voltak egészségügyi problémái, többek között ezért sem tudott részt venni lánya és veje királyi esküvőjén. Korábban a GB News exkluzív interjújában azt mondta, reméli, hogy tud majd időd tölteni a királyi családdal, és Károly herceggel is válthat pár szót.

– Már nagyon várom. Ki fogom mutatni a tiszteletemet a királynő iránt. Csodáljuk őt és családot – mondta Markle az interjúban. A jubileumi ünnepségen ott lesz Harry herceg és Meghan Markle is, akik elviszik két gyereküket, Archie-t és Lilibetet is – írja a DailyStar.