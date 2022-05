Megdöbbentő: Halálosan megfenyegették Kim Kardashiant

Halálos fenyegetést kapott a világhírű valóságshow-sztár, Kim Kardashian. Az influenszer távoltartási végzést kért egy férfi ellen, akivel soha nem találkozott, mégis több fenyegető levelet kapott tőle.

Kardashiannak az ügyvédje szerint több mint 80 levelet írt a rejtélyes zaklató, amiben megfenyegette a sztárt, és négy gyerekét is. Ráadásul több levélben is az szerepelt, hogy megöli őt, amellett, hogy a szexuális életéről is hazugságokat állított.

Kim azt kérte a bíróságtól, hogy a férfi a továbbiakban ne léphessen vele kapcsolatba, és legalább 100 méteres távolságot tartson tőle és a családjától. Attól fél, hogy tényleg bántalmazni fogja őt és családját a zaklató.

A Kardashian-család egyébként ezen a hétvégén Olaszországban van, Kourtney és férje, Travis Barker esküvőjén. A lakodalom négy napig tart, és a komplett Kardashian-família részt vesz rajta - írja a Metro.