Még előtte állt az egész élet: tragikus hirtelenséggel elhunyt a 16 éves tévésztár

16 éves korában elhunyt Kailia Posey, aki az Apró szépségek sorozatban szerepelt. A hírt édesanyja, Marcy Posey Gatterman jelentette be a Facebookon, és azt írta, nincsenek „szavai vagy gondolatai” a veszteség leírására.

– Nincsenek szavaim vagy gondolataim. Eltűnt egy gyönyörű kislány – írta, és megosztott egy képet, amin lánya egy káprázatos ruhában látható. A halála okát nem közölték.

Kailia egy hete töltötte be a 16. életévét. Leginkább a TLC realityjéből ismert, a műsor a szülők és a kislányok útját mutatta be a gyerekszépségversenyekre. Kailiából mém is lett, amikor huncutul vigyorog a kamerába.