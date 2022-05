Ránézni is borzalmas, kukából eszik és hajléktalanként él az egykori Baywatch-sztár

Jó ideje Kalifornia nyomortelepein mozog a vörös szőnyeg helyett az egykor ünnepelt Baywatch-sztár, Loni Willison – írja a Daily Mail.

Az egykori fürdőrucis szépség, aki fitneszmodell is volt, 2012-ben ment hozzá Jeremy Jacksonhoz, de a házasságuk nem volt hosszú életű, többek közt Loni kábítószerfüggősége miatt, és két év után el is váltak. Loni pedig ezzel el is indult a lejtőn, és meg sem állt a hajléktalanságig, sőt, segítséget sem fogad el senkitől.

Nincs mobiltelefonom. Van kajám, van hol aludnom. Itt-ott kapok pénzt, és van élelmiszer a kukákban és a boltok közelében. Ennyi pont elég nekem – nyilatkozta a The Sunnak, amikor legutóbb sikerült őt megtalálni a sajtónak.

Loni köszöni, így is jól van Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

A dolgok egyébként 2018-ban fordultak igazán rosszra, mivel előtte egy Los Angeles-i sebészeti központban dolgozott asszisztensként, ám elvesztette állását. Később az ingatlanpiacon próbálkozott, de ott becsapták, nem kapta meg a fizetését sem, ekkor omlott össze, és súlyosabb lett szenvedélybetegsége is. Mivel nem volt munkája, nem fizette számláit sem, így kilakoltatták.

Emiatt évek óta él az egykori bombázó csövesként, most pedig újabb fotók láttak róla napvilágot, amin látszik, hogy kukából szedi ki az ételt.

Az egykori modell már nem is hasonlít önmagára Fotó: TheImageDirect.com

– Két munkahelyemet elvesztettem, minden összeomlott körülöttem. Két év telt el, azóta az utcán vagyok – nyilatkozta korábban Willison, akit állítólag kényszerképzetek gyötörnek, állítja, hogy a saját lakásában villamosárammal kínozták.