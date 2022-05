„Kifejezetten izgat, hogy a férjem biszexuális” - Járai Kíra meglepő őszinteséggel vallott házasságáról

Járai Kíra és Járai Máté felkorbácsolta a hullámokat, amikor nyíltan felvállalták, nyitott házasságban élnek. Sokak gyomra ezt nem vette be, nem is értik, mi lehet ez, ezért a sztárpár kapott hideget-meleget az emberektől. De a színész és felesége úgy érezte, nem lennének hitelesek, ha ezt nem vállalnák fel.

– Gyűlölöm a képmutatást. Minden oké addig, amíg nem beszélünk róla, márpedig szerintem a dolgokról beszélni kell. Nekem ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen szégyellni és titkolni valóm. Ha kettőnk között ez működik, és ez oké, akkor szerintem tök releváns arról beszélni, hogy ezt is lehet. Van egy ilyen kapcsolati forma is. Ez nem arról szól, hogy a nap huszonnégy órájában fűvel-fával... Szerintem nem lett volna hiteles, ha ezt eltitkoljuk, ha ezt teljes természetességgel vállaljuk. A legtöbb kapcsolat arról szól, hogy valamilyen szinten birtokolni akarod a másikat, ami abszolút érthető. Mi már annyira ismerjük a másikat, és biztosak vagyunk a másik érzéseiben, érzelmeiben, hogy ez egy megkérdőjelezhetetlen kapocs, ami kettőnk között van. Fel sem merül, hogy féltékeny legyek egy kalandra. Máté jól érezte magát, és ez tök jó. Nem mindig tudjuk kezelni, ha a másik fél elkezd kötődni egy harmadik félhez – mesélte Kíra, aki azt is megosztotta a Levente Klubja legújabb részében, hogy bizony volt olyan, hogy a férjével heves ordítozós vitában volt részük.

A férje, Máté szerint fontos az önazonosság és az elfogadás: nemrég egy ország előtt beismerte, hogy férfiakkal is ágyba szokott bújni, ám ez feleségét egyáltalán nem zavarja. A bejelentést követően sokan úgy vélték, a színész már maga sem tudja, valójában melyik nemhez vonzódik.

– A mi kapcsolatunk szoros barátsággal indult. Ez engem izgatott mindig. Miért ne izgatna egy nőt a melegpornó, amikor ott két férfi van. Ha a saját pozíciómat nem érzem veszélyben, nem vagyok veszélyben. Amikor Máté felvállalta, hogy biszexuális, ettől azért tartottam egy picit, merthogy a melegek és a heterók körében is ez még elítélendőbb, mert nem tudja eldönteni, hogy akkor valójában meleg vagy hetero. Nem értették az emberek, hogy akkor most miért nem tudja eldönteni, meleg vagy hetero, meg akkor valójában nem is vállalt fel semmit. Mi azért vagyunk együtt huszonhárom éve, mert egy nyelvet beszélünk – zárta a gondolatait a jelenleg szinkronrendezőként dolgozó Kíra.