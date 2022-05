Fábry Sándor meglepő őszinteséggel vallott a kislányához fűződő kapcsolatáról

Fábry Sándor, a 68 éves népszerű humorista az utóbbi időben nem igazán nyilatkozott a magánéletéről, most viszont elárult pár dolgot a gyerekeivel kapcsolatban. Jelenleg nyugdíjasként élvezi a mindennapokat, olvas, írogat, sorozatokat néz. Elmondása szerint nem okoz neki túl sok örömöt, hogy megöregedett, ám nem akar egész nap otthon punnyadni. Kislánya, Bori már 11 éves, és egy héten háromszor jár röplabdaedzésre, illetve meccsekre, ezért nem túl sok időt tud tölteni vele.

„Esténként tévézést folytat a verandán, amit nem is tudok hova tenni. Szerintem kiskamasz filmeket nézeget, amiben lehet valami izgiség, mert ilyenkor felküld minket az emeletre, és addig nem mehetünk le, míg be nem fejezi a dolgát” – ecsetelte a Storynak Fábry, hozzátéve: gyermeke már ötödik osztályos, eszes kislány, a jegyei is jók, viszont tanulhatna többet, legalábbis az ő meglátása szerint.

„Nemrég nagyot nőtt a szememben, mert önállóan, busszal jár iskolába. Mondjuk legutóbb rossz buszra szálltak a barátnőjével, és Pismányban landoltak. Hívott minket, hogy menjünk érte, pattantunk is a kocsiba. Bár annak nem örülök, hogy van mobilja, de ilyenkor jót tesz. Nem értem, mi szüksége van egy kiskamasznak telefonra” – fejtette ki a műsorvezető, majd hangsúlyozta, nincs beleszólása ebbe, mert az édesanyjával találták ki az ötletet. Annak viszont örül, hogy nincs folyton a kezében.

Fábry azt is megosztotta az olvasókkal, hogy a lánya néha felesel és visszabeszél neki, de emiatt nem tud rá haragudni.

- Nem felejtettem el a saját gyerekkoromat, márpedig én állati pimasz voltam. Igazi kis tenyérbe mászó mitugrász. Mindenkinek beszóltam, arcoskodtam, Borika pedig ettől nagyon messze van, egy áldás hozzám képest.

Mint kiderült, Sándor a fiával is tartja a kapcsolatot, s a gyerekei is találkoztak már.

Az a legnagyobb vágyam, hogy a gyermekeim jó testvérek legyenek! Ezt kívánom!– jegyezte meg.