Carol M. Baldwint leginkább az Oscar-díjra jelölt színész, Alec Baldwin büszke édesanyjaként ismerhetjük, habár ő maga is színésznőként kereste a kenyerét. Az asszony mellráktúlélő volt, miután 1991 óta megküzdött több alkalommal is a betegséggel. Azonban – mint családja bejelentette – most, 92 éves korában utolérte a halál.

Az asszony hat gyermeket nevelt fel. 25 unokája és 14 dédunokája született.

Nyugodjék békében!