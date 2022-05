Cumikérdés robbantott ki vitát Rácz Jenő feleségének rajongói közt

Pocakot villantott Rácz-Gyuricza Dóri, nem is akármilyet. Rácz Jenő és felesége kisbabája április 14-én született meg, kicsit korábban a vártnál, és nem is úgy alakult a szülés, mint ahogyan eltervezték, végül császármetszéssel kellett világra segíteni a kis Kamillát.

Az újdonsült anyuka most Instagram-sztorijában számolt be arról, hogy a szülése óta eltelt néhány hét alatt már 11 kilótól meg is szabadult, annak ellenére, hogy a hathetes kontrollig kímélnie kell magát. Dóri kérdésre válaszolva elárulta, még legalább 9 kilótól szeretne megszabadulni.

Dóri kismamáknak adott tanácsot Fotó: Instagram

Mint a kérdezz-felelekből kiderült, sokakat izgatja a kérdés, hogy megosztja-e majd bármilyen formában szülési élményét Dóri, aki felfedte: már készül ezzel a videóval!

Jön a videó Fotó: Instagram

Dórinak egyébként sikerült sok „ősanyát” kiborítani azzal, hogy elmondta, igenis kap cumisüvegből anyatejet Kamilla. Úgy tűnik ez sokaknál kiverte a biztosítékot, de Rácz Jenő felesége láthatóan ettől sem jött zavarba.

– Ez mindenkinek a saját döntése, tudom, hogy mindenki úgy érzi, hogy amikor napi 8 órában szoptat, szoptatási szakértő lesz, de azt gondolom, hogy mindenki érzi, hogy mi a legjobb neki és a babájának – mondta Dóri, hozzátéve, hogy minél több orvost vagy szakértőt kérdez, annál több tanácsot fog kapni egy anyuka, és ezek a tanácsok bizony sokszor még ellent is mondanak egymásnak.

Azt viszont fontosnak tartom elmondani, hogy nem a cici teszi az anyukát, nem attól vagy jó anya, hogy szoptatsz, vagy hogy használsz-e cumisüveget vagy sem – zárta mondandóját a séffeleség.