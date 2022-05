Odavannak a rajongók Csobot Adél legújabb fotójáért, ezt látni kell

Olasz vakációra utazott barátaik társaságában Istenes Bence és Csobot Adél. Az apropó pedig nem volt más, mint Bence 35. születésnapja. A sztárpár rajongó az képeket látva örömmel vették tudomásul, hogy nincs semmi gond Adél és Bence között. Pedig év elején nem kis riadalmat keltett, hogy a műsorvezető nekiindult az El Caminonak, mondván, szüksége van arra, hogy rendbe tegye a lelkét.

Ez úgy tűnik, nagyon is sikerült. A rajongók oda is vannak a fotókért, volt aki azt írta, sokat sejtetően: „Örülök, hogy nem adtátok fel, szépek vagytok együtt.”

Bence újra zarándokútra indulna

Istenes Bence néhány hete azt is elárulta műsorában, hogy egy kis szabadságra volt és van szükségük.

Tíz éve vagyunk együtt Adéllal. Nekem szükségem van arra, hogy a monoton hétköznapokból kiszakadjak. Bele kell, hogy férjen, hogy elmész egyedül nyaralni, és egyedül, más energiákkal feküdjél le, mert ő már ugyanúgy fekszik mellettem tizedik éve – vallott érzéseiről a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy újrakalibrálta az életét. Kitalálta, hogyan szeretné, hogy kinézzen egy napja, egy hete, akár egy éve, az egész élete, onnantól, hogy milyen autót akar vezetni, odáig, hogy milyen munkákat akar elvállalni, de arról is, hogy nézzen ki a házassága.

„Meghoztam ezeket a döntéseket és ezt mindenki elfogadja, aki nem, annak nincs helye az életemben, akár egy párkapcsolatban sem”– mondta Bence a műsorban, és azt is elárulta, hogy egyre több programot szervez a barátaival, sőt azt is tervezi, hogy nyaralni is a családja nélkül menne, és újra végigjárná a zarándokutat.