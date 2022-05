Autóbalesetet szenvedett Baukó Éva - helyszíni fotók

Autóbalesetet szenvedett Baukó Éva, erről maga a korábbi valóságshow-szereplő számolt be a Facebook-oldalán.

– Tegnap volt egy szerencsétlen balesetem, amikor is egy busz rámhúzott jobbról. 2 járókelő tanú is volt, akik szerint egyértelműen a buszsofőr volt a hibás. Ő nem ismerte el és én sem, ezért rendőri intézkedés is történt. Nekem nem lett semmi bajom és a busznak sem. Csak a pici kis Toyotám. Amikor a nagy kék autó találkozik a kis kél autóval …. Haza tudtam vezetni egyébként az autót, de a károm jelentős… – írta Éva, aki helyszíni fotókat is megosztott a balesetről.