A testvére jelentette be most: tragikus hirtelenséggel elhunyt a zenész

24 éves korában elhunyt Lil Keed rapper. Az atlantai feltörekvő csillag, akinek valódi neve Raqhid Render, lányát, Naychurt hagyja maga után. Halálhírét testvére jelentette be.

"Nem hiszem el, hogy láttalak ma meghalni, testvérem! Kisírtam a szemem, de tudom, hogy mit szeretnél, hogy a továbbiakban mindent beleadjak a családunk érdekében” - írta Instagram-posztjában Lil Gotit, aki zenésztársa is volt testvérének. A halál okát nem közölték egyelőre.

Lil Keed, igazi nevén Raqhid Jevon Render Atlantában született 1998. március 17-én a családja ötödik gyermekeként. Rudy nevű barátja halála után, 2016-ban kezdett komolyabban foglalkozni a rap zenével, egy évre rá pedig kisöccse, Lil Gotit is követte a példáját.

2017-ben leszerződött Young Thug YSL kiadójához, és a stílusát sokszor hasonlították is Thuggerhez. Első kislemeze, a 2018-ban megjelentetett “Nameless” volt, mely azóta Arany státuszt kapott, azaz félmillió példányban fogyott. Ezt a teljesítményét nem is nagyon tudta megugrani Keed a karrierje során. Összesen 5 mixtape-et és két nagylemezt jelentetett meg, legutóbbit, 2020-ban “Trapped on Cleveland 3” címmel, ezen Travis Scott, Gunna, Ty Dolla $ign, Future, 42 Dugg, és Lil Baby is szerepeltek.

Lil Keed kiadótársai közül többen jelenleg is börtönben vannak, köztük Young Thug és Gunna, Keed pár napja még a szabadulásukat kérte posztjaiban