Szerednyey Béla elárulta, miről álmodik

A Jászai-díjas, érdemes, és kiváló művészt megannyi filmből, sorozatból, vagy kőszínházi darabból lehet ismerni. Szerednyey Béla szenvedélyes vitorlás hírében áll, hamarosan saját kezével épített hajóján szeli újra a hullámokat a magyar tengeren.

Egy emberöltő óta gyakorlom ezt a sportot, és ráragasztottam a kapott családomra is, mert szerintem a vitorlázást passzióból érdemes csinálni – kezdte Szerednyey a történetét, utalván arra, hogy felesége két felnőtt gyermeke, akiket a közös életükbe hozott, szintén megszerették ezt a szabadidős tevékenységet.

Barabás Kis Zoltánnal együtt kezdték a hajózást már 30 éve Forrás: Bors

Segítő család

Nem csak a szelet szokta a színművész a vitorlásán befogni, hanem családját is, akiknek segíteniük kell olykor a hajón, hiszen menet közben mindig adódik teendő. Az érdemes művész azt is elmondta, hogy amikor csak lehet, elindul, hogy élhessen a víz iránti rajongásának, ám nem sok ideje jut rá, mert szerencsére rengeteg felkérése van.

Saját kezükkel épített hajón érzik a legjobban magukat Forrás: Bors

Nyugdíj után

Szerednyey Béla nem tervez nagyon hosszan előre. Az éppen 64 éves színész elmesélte, hogy nincsenek konkrét tervei a nyugdíjazás utáni időszakra, mert nem tervezi meg a jövőt előre.

Lehet, hogy kicsit redukálni kell a munkával töltött időt, de szó sincs arról, hogy nem lépnék színpadra, ha nyugdíjba megyek papíron – mondta a mindig aktív Szerednyey, aki nem félti magát attól, hogy nem lesz mit csinálnia szép korú éveiben.

– Addig tervezek a színpadon állni, amíg érzem értelmét, és van két lábam. A szellem általában sokáig bírja, a testünk az, aki előbb feladja, ez ellen viszont nem tudunk tenni semmit. Egyszer mindenki megöregszik – vallotta be a színművész lapunknak.

Édes élet

A folyton aktív színészről lehet tudni, hogy első feleségétől elvált, majd a szerelem másodszorra egy 17 évvel fiatalabb rajongója személyében köszöntött be hozzá. A cukrász dinasztiából származó Szilvia is második házasságát tapossa a színésszel, és két gyermek édesanyja.

Szilvi 17 évvel fiatalabb, mint az színész Forrás: Bors

Nagyon jóban vagyunk a kapott gyerekeimmel is. S habár már saját családot alapítottak, a szülinapom alkalmával most is hazarepültek a családi fészekbe, hogy együtt legyünk. Persze torta is volt – újságolta félmosollyal Szerednyey Béla. Tudni illik, hogy édesszájú hírében áll, így saját kezére kell hogy csapjon, ha túl sok tortaszelet akarna lecsusszanni.

– Az én önkontrollom a saját kezem! Színpadi emberként figyelni kell a kilókra is, de azért megtagadni nem szoktam magamtól a jót – fűzte hozzá a színművész.