Fényes nappal, a nyílt utcán támadták meg Berki Mazsit

Berki Mazsi soha nem hitte volna, hogy valaha vele is megtörténhet, hogy a nyílt utcán megtámadják. Azt pedig végképp nem gondolta, hogy egy ártatlannak tűnő dolog egy emberből olyan indulatot vált ki, hogy képes legyen őrjöngve nekirontani. Berki Krisztián felesége még most is összerezzen, ha a történtekre gondol. A Borsnak mesélt a részletekről. Nem értettem, hogy miért velem történik ez az egész, remegtem és zokogtam egyszerre – idézte fel, majd azt is elárulta, feljelentést tett a rendőrségen testi sértésért és rongálásért.

