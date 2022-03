Váratlan bejelentést tettek: feloszlik a népszerű magyar zenekar

Tizennégy év után véget ér a népszerű erdélyi együttes, a Royal Team zenei pályafutása. A rajongók már csak azért is meglepődtek a bejelentésen, mert semmi nem utalt arra, hogy a zenészek külön utakon akarják folytatni, vagy akár végleg abba akarják hagyni a zenélést, hogy több időt tölthessenek a családjukkal. A hivatalos közleményből viszont egyértelműen kiderül, hogy erről van szó.

"Sajnos elérkezett az a pillanat is, amikor a Royal Team elmúlt 14 éves pályafutása véget ér. Nagyon sok szép emlék, sok sláger és dal fűződik e névhez , nagyon sok rajongó és barát követte munkásságunk youtube és facebook oldalainkon, több ezres tömeg vett részt koncertjeinken, táborok és rendezvények ......valóban csodás élmények maradnak meg rajongóink szívében és veletek együtt a miénkben is ! Örülünk, hogy mindezeknek mi részesei és előidézői lehettünk ! Minden ember és minden csapat életében viszont eljön az a pillanat (ez történt most Tibi esetében) amikor úgy érzi, hogy kész, vége, amikor már nem érez kihívást, amikor már érzi ez volt a csúcs, amikor újjat szeretne, vagy csak épp a családjának szeretne több időt szentelni .....és még sorolhatnánk ! Mi esetünkben ennek most , 2022 március végén van vége ! Április 2-án Hajdúszoboszlón és április 9-én Kömörőn viszont még együtt bulizunk ! Ennyi volt megírva ott fenn, hisz tudjátok : Minden véget ér! Hálásak vagyunk és köszönjük a támogatást mindenkinek, aki segítette munkánkat" - áll a Facebookon közzétett, némileg váratlan bejegyzésben.

A 2008-ban alakult együttes első énekese Czumbil Henriette volt, ám ő egy év után családot alapított, ezért kiszállt a Royal Teamből. A fiúk ekkor még nem estek kétségbe, hiszen rövid keresgélés után megtalálták az utódját Müller Ingrid személyében! Ám mintha a történelem ismételte volna önmagát, ő is családot alapított és külföldre költözött. A fiúk, Tibor és Henrik ekkor már kicsit bajban voltak, hiszen pontosan tudták, mennyire fontos egy remek női hang. Szerencsére 2015-ben, egy évvel azután, hogy megállapodást kötöttek a Sláger TV-vel, megismerték Boda Biankát, aki azóta is tagja az együttesnek. Egészen mostanáig.

