Emlékszik még Postásy Julira? A nyolcvanas évek sztárja végre elárulta, miért tűnt el olyan hirtelen

Akiknek többet mond a hetvenes-nyolcvanas évek zenéje, azoknak nem kell bemutatni Postásy Julit. Akinek a neve nem cseng ismerősen, annak pedig elég megemlíteni A miniszter félrelép betétdalát, a Puszi-nyuszit, vagy épp a Miu-mi újságot a Macskafogóból, és rögtön felcsillan a szemük. Az énekesnőnek egyébként az előbbi betétdal volt az utolsó slágere, utána mintha a föld nyelte volna el, pedig előtte rendkívül komoly nemzetközi elismerésekben is részesült. Mi történt vele? Most elárulta.

Postásy március 29-én ünnepelte a 67. születésnapját. A visszavonult énekesnő a Blikknek elárulta: noha hisz abban, hogy a csúcson kell abbahagyni, ez valójában nem az ő döntése volt.

– Igazság szerint nem teljesen a saját döntésem volt, hogy abbahagyom. Akkor készültem egy új albumra, már megvoltak a dalok is, de valaki, egy tekintélyes zenész akit nem szeretnék megnevezni, és már mindegy is, ki az, elvágta az utamat a szakmában, mindezt ráadásul személyes indíttatásból, egyfajta bosszúként. Akkor ezt nehezen emésztettem meg, de végül elfogadtam. Szép pályafutásom volt, rengeteget jártunk fellépni, szerettek és elismertek, de kénytelen voltam visszavonulni.

Postásy, aki aláhúzta, ma már nem énekel, hozzátette: sajnos noha a szakma elismerte, mégis lemondtak róla.

– Nem tudtam igazán befutni, úgy éreztem, hogy lemondtak rólam. Pedig a nyolcvanas években Rosztovban egy fesztiválon 36 ország énekesei közül én hoztam el a fődíjat.

Ezt csinálja ma Postásy Juli

De vajon mivel tölti az idejét azóta? És gondolkodik-e visszatérésen? Erről is beszélt.

Elképzelhetetlen, hogy újra énekeljek. A hangom is megváltozott, már nem olyan, mint régen, de ez a korral jár, természetes folyamat. Az jólesik, hogy sokan a mai napig is felismernek, és tudják, hogy én énekeltem ezeket a slágereket. Az összes koncertfelvételt megőriztem. Nem nézem vissza őket, nem nosztalgiázom, de ha valaki vendégségbe jön hozzám, akkor szívesen megmutatom.

– A visszavonulás után nem vállaltam civil munkát. Másodszor is férjhez mentem, és megszületett a fiam, Balázs. Minden időmet a családomnak szentelem, és nagyon büszke vagyok rá. A fiam futsalozik, egy időben Rómában is játszott, igazi tehetség. Én is rendszeresen sportolok, tornázom, odafigyelek magamra. Bár 67 éves lettem idén, sokan mondják, hogy jó pár évet letagadhatok. A szüleimtől örököltem a jó géneket, és fiatalnak is érzem magam. Jólesik, hogy gondoltak rám a születésnapomon, ritkán keresnek már interjúk miatt. Úgy éreztem, talán már el is feledkeztek rólam, de a dalaim örökre megmaradnak.