Most jelentette be az örömhírt Kiss Ramóna, mindenki gratulál

"Fény az éjszakában! Amikor születik egy gyermek, megáll az idő és ha csak egy kicsit is, de elfelejthetjük mi történik körülöttünk." - ezekkel a sorokkal jelentette be az örömhírt Lékai-Kiss Ramóna. A műsorvezetőnek ugyanis megszületett az unokaöccse, akit meg is mutatott a követőinek.

Üdv a nagyvilágban kicsi unokaöcsi! Nagynéni lettem, a Kishúgom pedig Anyuci - írta a képek mellé Ramóna, aki nem győzte fogadni a gratulációkat.