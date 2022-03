Iszak Eszti szerelme a háborús övezetbe utazott

A csinos modell kedvese, Gyurta Dani, az olimpiai, háromszoros világbajnok magyar úszó az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját segítette Ukrajnában. Amit ott tapasztalt, soha nem fogja elfelejteni.

- Lehetett látni a határon azokat az embereket, akik a harminc-negyven órás út után étel és víz nélkül, mosdó nélkül várakoztak és szerettek volna átjutni a biztonságot jelentő országunkba. Ehhez próbáltunk hozzájárulni - mondta az RTL Reggeli műsorában, s elárulta, az adományokból álló segélyszállítmány eljuttatásában vett részt.

Dani több mint tíz éve aktívan részt vesz különböző kezdeményezésekben, melynek keretein belül a rászorulókat segíti, azonban mindaz, amit Ukrajnában tapasztalt, mélyen megérintette őt.

- Az a fajta jelenlét és az a fajta érzés, ami ott engem fogadott, amit a hírekben is lehetett látni és olvasni, de személyesen jelen lenni, az szörnyű volt. De fel tudtam még inkább hívni a környezetem és az ismerőseim figyelmét arra, hogy minél többen segítsenek, hiszen most az összefogásra kell buzdítani mindenkit. Szerintem ezt lehet is látni, a magyar társadalom elképesztő módon segít és összefogott ebben a kérdésben - magyarázta az olimpikon.