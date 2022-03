Felcsillant a reménysugár: kijött az intenzívről Révész Sándor

Március 16-án egy videóüzenetben jelentkezett be Révész Sándor, akit stroke-kal a pécsi 400 ágyas klinikára szállított a rohammentő. Azóta jó hírek érkeztek az énekesről: állapota javul. Első felesége, Zalatnay Sarolta csak tovább erősítette bennünk, amiben mindnyájan reménykedtünk. Az énekesnő a Borsnak mesélt arról, hogy van a legendás énekes, és mikor találkozhat végre régi szerelmével Szerencsére már azért sokkal jobban van – kezdte lapunknak Zalatnay Sarolta, aki teljes optimizmussal áll a zenész-legenda felgyógyulása mellett.



– Mozog a kisujja, jár ahogy tud és az intenzív osztályról kiengedték, rehabilitáción van. Ezen felül sajnos nem tudok sokat róla. A család azt kérte, hogy kíméljük és ezért nem is tudtam még találkozni vele. Van egy ilyen dolog a fiúkban.. amikor nincsenek a legjobb formájukban akkor nem igazán akarnak találkozni volt szerelmeikkel, volt feleségeikkel. Azt akarják, hogy erősnek lássák őket. Ő is ilyen. Szerencsémre a család megígérte, hogy egyből szólni fognak, ha Sanyi látogatható állapotba kerül. Addig is nem tehetek mást, ülök és várok, hogy mikor gyógyul meg annyira, hogy ott lehessek mellette – fűzte hozzá lapunknak az énekesnő.

Fotó: Zih Zsolt



Révész Sándor hivatalos közösségi oldalán egy hete, március 22-én osztottak meg információt a nagyérdeművel az énekes állapotát:

– Sándor erősnek érzi magát, fegyelmezetten végzi a rehabilitációs gyakorlatokat; tornázik, amikor csak teheti; emelgeti a karját, lépcsőzik, biciklizik. Minden rendben megy, ahogy az orvosai ígérték; napról napra láthatóan javul az állapota. A mai nap örömhíre, hogy a jobb kezén éledeznek az ujjai – adták hírül.

Révész Sándor állapota ezek szerint javul. Mindent megtesz ő is és az orvosok is azért, hogy mihamarabb felépüljön.