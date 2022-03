A magyar énekesnő elmondta, miért beszél csak nagyon riták a magánéletéről

Az énekesnőnek a magyar sztárvilágban szinte példátlan módon egyetlen magánéleti botránya sem volt? Erika azt is elárulta, hogy ez tudatos döntés is a részéről. 30 éve a legnagyobb boldogságban és szerelemben él párjával, és a lányukra, Zoéra is joggal büszkék.

Tovább részletek a szerdai Metropol napilapban vagy szerda reggel a metropol.hu oldalon olvashatók!