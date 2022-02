Hiába próbálkoztak, még idén elválik férjétől a magyar énekesnő

Völgyi Zsuzsi és férje hat év házasság után döntött úgy, hogy külön utakon folytatják.

– Már a házasságom alatt is úgy éreztem, hogy egyedül nevelem a kislányomat. De nem csak a nevelésben, hanem minden problémával egyedül kellett szembenéznem – kezdte a Bors megkeresésére Zsuzsi, aki csak akkor jött rá mennyire nehéz helyzetben van, mikor szembesült a ténnyel: valójában nincs is társa. – Elvált házaspárként éltünk, pedig nem is voltunk azok. Így minek éljek házasságban? – tette fel magának a kérdést Zsuzsi, akiben egyáltalán nem volt nagy összetörés. Csupán csak szépen csendben elmúlt a szerelem.

Már továbblépett

A 41 éves énekesnő mára csodálatos formában van és ennek ki is élvezi minden előnyét.

– Látom, hogy a férfiak észrevesznek, utánam fordulnak – mesélte Zsuzsi, aki vágyik rá, hogy előbb-utóbb legyen mellette valaki, aki a nőiességét is erősíti. Az énekesnő ugyanakkor nem keresi görcsösen a szerelmet.

Azt gondolom, hogy az ember bármikor szerelembe eshet, és ha jönnie kell, nekem is jönni fog. Nem vagyok még öreg, még talán én is leszek szerelmes, lesz tűz és szenvedély az életemben

– mondta bizakodva Zsuzsi, aki jól érzi magát a bőrében és tudja, hogy ez sokat segít.

Fotó: Völgyi Zsuzsi

Kettesben a lányával

Zsuzsi már a házassága utolsó három évében és most is kettesben él a kislányával, a lassan 5 éves Glóriával. A Romantic csodálatos hangú énekesnője szereti ezt az állapotot, de természetesen örül, ha a kislánya az apukájával lehet.

– Akkor találkoznak, amikor csak akarnak, bár Glória szeretné még többet látni az apukáját. Nekem az a legfontosabb, hogy a gyermekem lelki békéje rendben legyen. Ennek érdekében törekszem a békés, baráti hangvételre.

Zsuzsi még az idén szeretne pontot tenni a válási procedúra végére, hogy teljesen tovább tudjon lépni, mert az érzésein már nem tud változtatni.

– Korábban még voltak próbálkozások a férjemmel, de feljöttek a sérelmek. Ő nem gondolta, hogy ekkora a baj, de én nem ezt fogadtam meg a templomban – emlékezett vissza Zsuzsi.

Fotó: Völgyi Zsuzsi

Saját zenekar

Az énekesnőnek már tényleg csak egy igazi társ hiányzik az életéből, hiszen a karriere teljesen sínen van. A Romanticot örök szívügyének tartja így nagyon örül, hogy az idén eljutottak oda, hogy új dalokkal örvendeztessék meg a közönséget, megtartva az eredeti felállást és a régi hangzást, bohóckodást, természetességet. A szerelem-zenekar mellett Zsuzsi azonban egy új oldalát is igyekszik megmutatni.

– Lett egy saját zenekarom, egy kvartett vagyunk és régi magyar zenéket dolgozunk át swing, jango, bosa nova stílusban. Nagyon izgalmas úton indultunk el, várjuk a felkéréseket – mesélte lelkesen Zsuzsi.