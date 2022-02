Pár napig csak a fővárosra figyelt a divatvilág

A Magyar Divat & Design Ügynökség évente kétszer rendezi meg a Budapest Central European Fashion Week-et, melyre idén először a divathét szezon előtt, 2022. január 31. és február 6. között került sor. A BCEFW összesen 33 divatmárkának nyújtott bemutatkozási lehetőséget a hazai és nemzetközi viszonteladók, a szakma, a potenciális vásárlók, a sajtó képviselői, valamint az érdeklődők előtt.

Fotó: Budapest Central European Fashion Week

A 2022/23-as őszi téli kollekciókat felvonultató catwalk show-kat pénteken a Királyi Lovarda épületében, szombaton és vasárnap pedig a Szépművészeti Múzeumban lehetett megtekinteni. Az utolsó három napon 19 magyar és 2 lengyel tervezőtől egyenként tíz szettet láthattunk, köztük a nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvendő NANUSHKA márkától, aki hazánkban, a BCEFW-Fall Collection keretében most először mutatta be legújabb kollekciójának darabjait.

Nanushka remekelt

A 2006-ban alapított világhírű magyar divatcég töretlen sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy ruháit már olyan világhírű sztárok viselték, mint Kate Hudson, Jennifer Lawrence, Alicia Keys, Taylor Swift, Drew Barrymore, Miranda Kerr, Charlize Theron, Gigi Hadid vagy Dakota Johnson. Köszönhetően annak, hogy ennyi híresség rajong a ruháiért, a Nanushka márka végre a világ élvonalába repítette Magyarországot a divattervezés területén.

DFP

A szombati és vasárnapi rendezvényen hemzsegtek a hazai sztárok. Mutatjuk is, kik voltak jelen:

Nagy Adri énekesnő a saját bevallása szerint egyáltalán nem modell alkat, hiszen ahhoz túl alacsony. Viszont, ha nem állnak mellette, egész nyurgának tűnik. Fotó: DFP

Görög Zita otthonosan mozog a kifutókon, az egykori modell két évtizeden át abból élt, hogy ruhákat mutatott be. Fotó: DFP

Dobó Kata színésznő ”csak” vendégként volt jelen az eseményen, de amilyen csinos volt, bármikor felpattanhatott volna ő is a kifutóra. Fotó: DFP

Demcsák Zsuzsa műsorvezetőnő évekkel ezelőtt lubickolt utoljára a modell szerepben. A visszatérés szemmel láthatóan nagyon jót tett a lelkének. Fotó: DFP

Tolvai Reni énekesnőt egész eddigi életében nagyon foglalkoztatta a divat világa. Számára természetes volt, hogy a saját szemével nézi meg, mik az új trendek. Fotó: DFP

Kárpáti Rebeka igazán extra szettben jelent meg az eseményen. A modell le sem tagadhatná, hogy imádja a színeket. Fotó: DFP

Trokán Nóra az egyik közeli barátnőjének, Nora Sarmannak az új kollekcióját tekintette meg. A színésznő outfittje is természetesen Nora-tól származik. Fotó: DFP

Szekeres Adrienn a tőle megszokott visszafogottsággal és eleganciával választotta ki az eseményre a ruháját. Az ő hitvallása: a kevesebb több. Fotó: DFP

Epres Panni az ország egyik legsikeresebb modellje volt, még szép, hogy tiszteletét tette a budapesti divat ünnepen. Fotó: DFP