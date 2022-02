Janicsák Veca megszólalt: kiderült, kinél marad a gyerek

Válófélben van Janicsák Veca és Ladányi Jancsó Ábel. A pár döntése már 2020-ban megszületett, de csak most beszélt erről az énekesnő a Glamournak adott interjújában. Az ügyesen titkolt párkapcsolati válság előjeleit már 2019-ben az Ázsia Expresszben is láthatták a nézők.

Már az Ázsia Expresszben sok embernek feltűnt a feszültség Janicsák Veca és Ladányi Jancsó Ábel között

Az akkor másodikként végzett párosról a szemfüleseknek már talán akkor is feltűnhetett, hogy vannak köztük bizonyos problémák, miután indulataikat többször a tévé kamerák előtt sem tudták véka alá rejteni.

Vecáék tudatosan próbálták megmenteni a házasságukat: 2020-ban a hot! magazinnak még azt mondták, hogy párterápiára jártak. Ám úgy tűnik, ez a próbálkozás sem hozta meg a meg a gyümölcsét, és végül Veca kimondta: vége.

Évekig tudta titkolni Veca és Ábel a szakítást

Ettől függetlenül Emma, a közös kislányuk továbbra is a legfontosabb szereplője az életüknek, így az ő érdekei számukra elsődleges.

Attól függetlenül, hogy a válás mellett döntöttem, Emma élete továbbra is a megszokott rendszerben, ritmusban folytatódik. Mindkettőnk számára elsődleges szempont, hogy ő a jövőben is boldogságban és békességben nevelkedjen. A mindennapi anyai teendőket változatlanul én látom el, de Ábel is éppen annyira az élete része, ahogyan eddig is. Mindent megtesz azért, hogy minél több időt töltsön a lányunkkal, a munkája és a tanulmányai mellett – nyilatkozta a Borsnak Janicsák Veca, aki úgy érzi, hogy 7 éves kislányuk már elég nagy ahhoz, hogy felfogja, édesanyja és édesapja már nem él együtt, ám éppúgy szereti őt mindkettőjük.

Az énekesnő egy tehetségkutató műsorban szerzett országos ismertséget, de szakmai karrierje azóta is töretlennek tűnhetett. Azonban a háttérben az énekesnőnek személyes problémái mellett egészségügyi nehézségekkel is szembe kellett néznie. Évek óta több nőgyógyászati problémával is küzdött, amelyek végeredményeképp el kellett távolítani a méhét. A nehézségeket hátrahagyva azonban új fejezetet nyitott: nőiesebbnek és kiegyensúlyozottabbnak érzi magát, mint valaha.

Az énekesnő legújabb dalában, a Gravitációban dolgozza fel lelki és testi sérelmeit: egy bokszzsákot püfölve tölti ki a dühét.