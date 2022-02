Horváth Gréta őszinte vallomása: „Elmúltak a reggeli rosszullétek”

Január 6-án kezdett életmódváltásba, Horváth Gréta, és máris elképesztő eredményeket ért el. A fiatal édesanya sokat fogyott, élvezi, hogy újra egy számmal kisebb ruhákat vásárolhat magának, és az elmúlt heteket arra használta, hogy testileg és lelkileg is feltöltődjön, miközben sokan az összeomlástól féltették.

Az inzulinrezisztenciám nagy fegyelmet igényel, mégis áldásnak érzem a betegségemet, mert amióta tudok róla, helyesen étkezem, sokat fogytam, és végre jól érzem magam a bőrömben; teljesen megszűnt a vizesedésem és a reggeli rosszulléteim – nyilatkozta a fiatal édesanya.

A csinos édesanya igyekszik megteremteni a harmóniát önmaga, és 8 éves kisfia, Filip számára egyaránt. Gréta egyelőre nem keresi a szerelmet, túl nagyot csalódott most, ezért előbb a válását szeretné feldolgozni.

Továbbra is hiszek a házasság intézményében, de egyelőre nem keresem a szerelmet. Érzelmes nő vagyok, szeretek mélyeket beszélgetni. Lételemem, hogy gondoskodjak valakiről, ez ad boldogságot. De most másra fordítom az energiáimat. Korábban mindig úgy terveztem, hogy két gyermekem fog születni, most azonban a kisfiammal, Filippel érzem teljesnek az életemet - mesélte a Hot! magazinnak Gréta.

