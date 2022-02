Hoppá! Kulcsár Edina és Csuti ismét együtt mutatkoznak!-videó

Mint ismert, a volt szépségkirálynő, és influenszer férje január elején jelentették be, hogy nem tudják megmenteni házasságukat, ezért elválnak. Edina azonban nem szomorkodott sokáig, hiszen 3 napra rá már be is mutatta közösségi oldalán új kedvesét, az internet sztárt G.w.M-et. Azóta a hazai bulvársajtóban nem telik el úgy nap, hogy a szerelmesekről és a volt férjről ne jelenének meg különböző cikkek arról, hogy üzengetnek egymásnak .

Nem csoda, hogy felfigyeltek filmproducerek az újságok címlapjain folyó csatározásokra.

A Darázsfészek újratöltve műsor szerint ajánlatot is tett már Kulcsáréknak az egyik nagy filmgyártó cég, akik már a munkacímet is adtak a projektnek, “Edina” címmel. Bagi Iván hetente jelentkező műsorából megtudhatod, hogy mikor és hol mutatják be a szerelmi szappanoperát és ,hogy kik fognak szerepelni a szuper produkcióban.

Íme a videó: