Gyász: 31 évesen meghalt az énekes, akiért egy ország rajongott a tehetségkutatóban

Legyőzte a rák a gyönyörű énekesnőt, aki előtt fényes karrier álhatott volna.

31 évesen meghalt Jane Marczewski, vagyis Nightbirde, aki tavaly az It's Okay című saját dalával szerepelt az America's Got Talentben – írja az origo.

Az egyik zsűritag, Simon Cowell akkor annyira a hatása alá került, hogy meg is nyomta az aranygombot, vagyis elhasználta egyszeri lehetőségét, hogy a többiek megkérdezése nélkül továbbjuttasson valakit.

Az énekesnőt 2017-ben diagnosztizálták először rákkal, ami aztán kétszer is kiújult nála, 2021-re már több szervére átterjedt. Betegsége az utóbbi hónapokban egyre súlyosabbá vált, így a tehetségkutatót is fel kellett adnia.