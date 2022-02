Zokogásban tört ki Berki Mazsi a látványtól: az ukrajnai csecsemőket egy raktárhelyiségben látják el

Szívszorító képsorok járják be az internetet, Ukrajnából egyre több olyan felvétel érkezik, ahol azt látni, miként próbálnak menekülni az emberek a bombatámadások elől... Aki tudott, az autóval már elhagyta az országot, aki viszont ott ragadt, az folyamatos életveszélynek van kitéve. Dnyipro város egyik kórházát is rakétatámadás érte, ezért a személyzet a betegeket az alsóbb szintekre költöztette, itt rendezték be az ideiglenes óvóhelyeiket. Az egyik ilyen helységben készült felvételek szerint újszülött osztályt rendeztek be... A kicsi babákat kézzel lélegeztetik a nővérek, kezdetleges körülmények között. Kétségtelenül szívfacsaró látvány.

A felvétel Berki Mazsihoz is eljutott, aki a látottak után képtelen volt uralkodni az érzelmein. Instagram-oldalán zokogva beszélt arról, hogy mit érez:

Tegnap nagyon sokan kérdeztétek, hogy mit szólok ehhez a jelenlegi helyzethez, és őszintén szólva nem igazán szerettem volna erre válaszolni. Viszont most sok kép a szemem elé került, többek között Vajna Timi tett ki egy videót, amin újszülöttek vannak és nem tudnak kórházba menni...

Mazsit teljesen megrázták a látottak

– Én csak arra kérek mindenkit, hogy csak egy imát mondjon el mindenkiért. Mert 2022-ben én nem tudom, hogy hogy tarthat itt a világ, és bele sem merek gondolni, hogy mi lesz a gyerekeinkkel a jövőben – mondta.