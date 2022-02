Nagyon hiányzol! – barátai búcsúztatták Babicsek Bernátot

Január elsején egy lakástűz következtében elhunyt a 41 éves Babicsek Bernát. A zenész-színésztől most társulatában, a Turay Ida Színházban egy emlékest keretén belül vettek búcsút kollégái.

Az estre több százan érkeztek, de a színház kiemelte, hogy főként a kollégák, barátok, családtagok számára tartják az előadást, nem a pénzszerzés vagy a hírérték a cél.

– Az esemény meghirdetésekor elsősorban a szülőknek és családtagoknak tartottunk fel helyeket, valamint a közelebbi solymári ismerősöket értesítettük, csak ezután nyitottuk meg mások előtt is a felületet. Látjuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek, hogy lesz-e újabb alkalom, de ez nem fog nálunk megvalósulni. Ez nem egy sima koncert vagy előadás lesz, hanem a család számára próbálunk majd megnyugvást hozni azzal, hogy megmutatjuk nekik, mennyien szerették és mennyien szeretik még ma is Bernátot – írta a színház az oldalán, még az emlékest előtt pár nappal.

Az eseményen színpadra állt többek között Keresztes Ildikó, Détár Enikő, a Paddy and the Rats és Pokorny Lia is, akik mind mind egy Bernáthoz kötődő dallal, emlékkel idézték meg a színész szellemét. A műsor végén a párás tekintetű közönség álló vastapssal búcsúzott Bernáttól.