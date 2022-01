VV Fanni édesanyja nem kér a véres pénzből

Lassan minden a helyére kerül. Az ügy iratai hegyekben állva, szépen összerendezve várják a tárgyalás utolsó napjait, a vádlott felkészült a másodfokon eljáró bíróság előtt előadandó beszédére, a vád sorba rendezte a bizonyítékait, a védelem felkészülten vonul majd be a tárgyalóterembe.

Fotó: Smagpictures.com / RTL2 Sajtóklub

Sok millió a lakásban

A nyomozás során lefoglalt értékeket a napokban szolgáltatja vissza a rendőrség a jogos tulajdonosaiknak, ezekre a bizonyítékokra már nincs szükség. A lefoglalt tárgyak között van egy halom bankó is, euró, svájci frank, amerikai dollár és magyar forint vegyesen, összesen 4,9 millió forintnak megfelelő összeg, amit Fanni lakásában találtak a helyszínelők, a lány eltűnése után. A félretett pénz, ami miatt a vád szerint a valóságshow-szereplőnek meg kellett halnia, vagyis maga az indíték, ami miatt B. László, 2017 novemberében Fanni lakására ment.

Elfajultak a dolgok

A Bors információi szerint az eddig bűnügyi letétben lévő összeg hamarosan a Novozánszki családhoz, mint sértetti jogutódhoz kerül, aminek egyáltalán nem örül a família.

Fotó: Smagpictures.com / RTL2 Sajtóklub

– Fanni édesanyja nem jelentkezett a pénzért eddig sem, és most sem tudja elképzelni, hogy mit kezdjen vele – mondta lapunk megkeresésére, dr Lichy József, a Novozánszki család jogi képviselője – Ennek ellenére is át kell venniük, hiszen őket illeti. Gondoljunk csak bele: milyen pénz az? Bár bírósági ítélet még nincs, de minden jel arra mutat, hogy az volt az indíték arra, hogy B. László a lakására menjen, hogy elkérje, elvegye Fannitól. Aztán elfajultak a dolgok. A lány édesanyja bármit venne belőle, az mindig az eltűnt lányára emlékeztetné. – fejezte be a jogász.

Az anya a gyilkos szemébe akar nézni

Lapunk úgy tudja, hogy az ügyvédek azt javasolták Fanni édesanyjának, hogy ugyan vegye át, de tegye bankba, és ne gondoljon a véres pénzre, ami a lánya vesztét okozta.

Fotó: Pc / RTL2

VV Fanni ügyében 2022. február első napjaiban lesz újra tárgyalás, az információk szerint a perbeszédeket követően ítéletet születik. Úgy tudjuk, az utolsó tárgyaláson ott lesz Fanni édesanyja is, aki a saját szemével szeretné látni, ahogy elítélik a lánya gyilkosát. Hogy ez megtörténik- e, az a bíróságon múlik.

Új részletek derültek ki

Még a bírónőt is meglepő új fejleményekre került sor a Novozánszki Fanni megölésével vádolt B. László legutóbbi tárgyalásán. Kiderült, hogy Fanni eltűnése után hetekkel valaki a lány e-mail címéről küldött rejtélyes üzenetet egy ismeretlen férfinek.

”Vízihulla” kifejezésre keresett a feltételezett gyilkos

A négy éve tartó nyomozás során a rendőrség megvizsgálta B. László számítógépét is, melyen igencsak beszédes keresési előzményeket találtak. Fanni eltűnése napján az ”escort fiú”, a ”bódítószer” és a ”vízihulla” kifejezésekre keresett a neten a férfi.