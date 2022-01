Maradék ruhájától is megszabadult a szépségkirálynő, hátha nem tartóztatják le

Rendkívül komoly galibába keveredett még decemberben a braziloknál méltán népszerű fenékszépségverseny, a Miss BumBum korábbi nyertese, Flavia Tamayo.

A Pamela Pantera művésznéven is futó hölgyet azért állította meg a rendőrség egy kereszteződésben Presidente Prudente városban december 21-én, mert a hölgy félmeztelenül motorozott. Tamayo ezt követően megpróbálta csábítással kidumálni (illetve: kivetkőzni) magát a galibából azzal, hogy a maradék ruháitól is megszabadult. A rend szigorú őreit azonban nem különösebben hatotta meg a sztriptíz, főleg miután kiderült, hogy korábban körözést adtak ki a nőre drogkereskedelem miatt. Be is vitték azonnal.

A fenékszépségkirálynő és Playboy-modell később elhagyhatta a rendőrőrsöt. Ügyvédje szerint félreértésről lehetett szó, miután a körözés 2020-as volt – írja a Daily Star. Tegyük hozzá: mindez nem ad magyarázatot arra, miért motorozott félmeztelenül...

Tamayo egyébként nem először próbálkozott a vetkőzős technikával (sikertelenül). Korábban, amikor prostitúció és drogkereskedelem miatt fogták el a hotelszobájában, ugyancsak a ruháiból kibújva igyekezett megúszni a dolgot, ám ez akkor sem jött össze neki. Abban az ügyben nyolc év börtönre ítélték, szeptemberben azonban kiengedték, bár nyomkövetővel a bokáján.